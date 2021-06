Schwere Plagiatsvorwürfe gegen Grünen-Chefin Baerbock

29.06.2021 ( vor 7 Stunden )

Falsche Detailangaben in ihrem Lebenslauf haben Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bereits in Bedrängnis gebracht. Jetzt erhebt ein Plagiatsjäger Vorwürfe zu ihrem Buch. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock soll für ihr jüngst erschienenes Buch "Jetzt. Wie wir unser Land erneuern" abgeschrieben haben. Wie der Plagiatsgutachter Stefan Weber berichtet, macht Baerbock an mehreren...