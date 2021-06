29.06.2021 ( vor 4 Stunden )

Starke Gewitter mit Hagel hat es am Abend in Südbayern gegeben. Der Deutsche Wetterdienst hatte die Unwetter am Dienstag vorhergesagt. Sie sollten in der Nacht zu Mittwoch nach Nordosten weiterziehen. Ein Sprecher der Polizei in Rosenheim berichtete von auf Straßen und Autos gestürzten Bäumen und vo