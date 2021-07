30.06.2021 ( vor 6 Tagen )

Was ist dran an den Plagiatsvorwürfen gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ? Der Medienwissenschaftler Stefan Weber moniert mehrere Textstellen in Baerbocks Buch. Das sind sie. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock soll in ihrem Buch abgeschrieben haben. Diesen Vorwurf hat der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber erhoben. In einem Blog-Beitrag spricht er von mehrer...