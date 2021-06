30.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Basketball-Bundesligist Hamburg Towers und Marvin Ogunsipe gehen getrennte Wege. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, kehrt der 2, 04 Meter große Forward zum FC Bayern München zurück. In den beiden vergangenen Spielzeiten hatte der Österreicher auf Leihbasis für die Hanseaten gespielt.