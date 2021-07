Löw-Nachfolger: Flick soll Nationalmannschaft aufbauen, "die Identität hat"

01.07.2021 ( vor 1 Tag )

Berlin (dpa) - Nach dem Scheitern im Achtelfinale der EM soll nun Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft wieder zu alter Stärke führen. Der Ex-Coach des FC Bayern München und frühere Assistent von Joachim Löw tritt seinen Posten am 1. August an. Er ist der elfte Coach der Nationalmannschaft in