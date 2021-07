01.07.2021 ( vor 5 Stunden )



Auch wenn ab Juli viele Einwegplastikprodukte EU-weit verboten sind - die globale Plastikemission steigt. Der Kunststoff "lebt" lange und ist überall zu finden: in Wüsten, auf Berggipfeln, in tiefen Ozeanen und der Arktis. Forscher fordern ein Umdenken.