02.07.2021 ( vor 1 Woche )



Die Vorsitzende der Frauen-Union Baden-Württemberg, Susanne Wetterich, ist für den Wahlkreis Stuttgart II in den Bundestag nachgerückt. Wetterich folgt damit auf Karin Maag, die ihr Die Vorsitzende der Frauen-Union Baden-Württemberg, Susanne Wetterich, ist für den Wahlkreis Stuttgart II in den Bundestag nachgerückt. Wetterich folgt damit auf Karin Maag, die ihr Mandat vorzeitig zum 30. Juni abgegeben hatte, wie der CDU-Kreisverband Stuttgart am Freitag mitteilte. Die 65-Jährige 👓 Vollständige Meldung