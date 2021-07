Markus Söder drückt bei der EM Italien die Daumen

Vorschau: Das bringt der Tag bei der Fußball-EM Berlin (dpa) - Heute am Abend stehen alle Halbfinalisten fest. Spanien und Italien haben es schon geschafft, in der Runde der besten vier Teams treffen beide in...

t-online.de vor 10 Stunden - Sport abendblatt.de Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



Wem Sie bei der EM jetzt die Daumen drücken sollten Deutschland ist raus - wem soll man bei der EM jetzt die Daumen drücken? Acht nicht immer ernstgemeinte Vorschläge.

kicker vor 1 Tag - Sport Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine