In dichtem Nebel ist ein russischer Passagierflieger auf der Halbinsel Kamtschatka abgestürzt. Jetzt wurden die ersten Opfer aus dem Meer geborgen. Nach dem...

"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco: Wie geht noch mal Sex? Nach dem Aus von "The Big Bang Theory" konnte sich Kaley Cuoco mit "The Flight Attendant" gleich den nächsten Serienhit an Land ziehen. Darin knistert es auch...

CHIP Online vor 3 Tagen - Computer