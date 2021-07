07.07.2021 ( vor 6 Stunden )



Der GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek will Polizisten nicht als „Garnitur für Wahlprogramme“ sehen. Im Zweifel könne so etwas strafbar sein. Der GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek will Polizisten nicht als „Garnitur für Wahlprogramme“ sehen. Im Zweifel könne so etwas strafbar sein. 👓 Vollständige Meldung