Bezirk Neukölln: Angriff auf türkischen Journalisten in Berlin Viele Journalisten in der Türkei können nicht frei berichten und sind Repressionen ausgesetzt. Manche leben daher im Exil in Ländern wie Deutschland. Ganz...

Kommentar zur Attacke auf einen türkischen Journalisten in Berlin: Kein sicheres Fluchtland nd.DerTag / nd.DieWoche: Berlin (ots) - Es ist ein Angriff mit Ansage. Schon lange warnen türkische Oppositionelle davor, dass Gegner von Präsident Recep...

Angriff auf Journalisten in Berlin: Du hörst auf mit dem Schreiben, Mann! [premium] Der Journalist und Regierungskritiker Erk Acarer wurde im deutschen Exil von drei Männern verprügelt. Nicht nur er vermutet, dass die türkische Regierung von...

Angriff auf regierungskritischen türkischen Journalisten in Berlin Der regierungskritische türkische Journalist Erk Acarer wurde in Berlin niedergeschlagen. Warum Acarer in Deutschland im Exil lebt und was er zum Angriff sagt.

Angriff auf türkischen Journalisten in Berlin Der im deutschen Exil lebende Journalist Erk Acarer ist in der Türkei angeklagt, weil er sensible Informationen über staatliche Aktivitäten veröffentlichte....

Regierungskritiker: Angriff auf türkischen Journalisten in Berlin Der im deutschen Exil lebende Journalist Erk Acarer ist in der Türkei angeklagt, weil er sensible Informationen über staatliche Aktivitäten veröffentlichte....

