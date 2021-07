10.07.2021 ( vor 2 Stunden )



Sie musste in Sie musste in Auschwitz im Orchester spielen und blieb bis zuletzt mahnende Stimme gegen den Faschismus. Nun ist Esther Bejarano gestorben. Sie überlebte den Holocaust, weil sie im Mädchenorchester von Auschwitz spielte. Jetzt ist Esther Bejarano im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg g 👓 Vollständige Meldung