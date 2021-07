12.07.2021 ( vor 8 Stunden )



Berlin/Dortmund (dpa) - So wenig die Aufnäher auf ihren Rocker-Kutten modisches Beiwerk sind, so wenig geht es den berüchtigten Bandidos nach Einschätzung der Behörden allein ums Motorradfahren. Die Rockergruppe "Bandidos MC Federation West Central" ist ab sofort verboten und aufgelöst.