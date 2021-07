12.07.2021 ( vor 4 Stunden )

Ein Streit bei einem Fußballspiel in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt (Harz) hat zu einem Polizeieinsatz geführt. 36 Polizisten seien bei der Auseinandersetzung am Sonntag im Dienst gewesen, um eine Eskalation zu verhindern, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach