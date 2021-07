Gesundheit: Keine Corona-Neuinfektionen in MV gemeldet: Inzidenz bei 1,7 In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Inzidenz blieb im Vergleich zum Vortag unverändert...

Inzidenz sinkt leicht auf 1, 4: Keine neuen Fälle gemeldet Trotz bundesweit gestiegener Corona-Inzidenz hat Sachsen-Anhalt weiter das geringste Infektionsgeschehen in Deutschland. Das Robert Koch-Instituts (RKI) wies am...

Coronavirus-Newsblog für Bayern: Inzidenz bleibt stabil - München mit zweithöchstem Wert im Freistaat Die Corona-Inzidenz bleibt bei 5,6. In München steigt der Wert leicht auf 11,6. In Bayern wurde bisher keine einzige Corona-Infektion von Polizeibeamten als...

Corona-Inzidenz in Niedersachsen bleibt gleich Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche hat sich nicht geändert. Nach Mitteilung des Robert...

