12.07.2021 ( vor 3 Stunden )



"Wir hatten ein schlechtes Urteilsvermögen", sagte der niederländische Ministerpräsident Rutte über die Lockerungen. Und: Die WHO kritisiert EM-Massenfeiern. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland haben sich seit "Wir hatten ein schlechtes Urteilsvermögen", sagte der niederländische Ministerpräsident Rutte über die Lockerungen. Und: Die WHO kritisiert EM-Massenfeiern. Alle Infos im Newsblog. In Deutschland haben sich seit Beginn der Pandemie mehr als 3, 73 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. N 👓 Vollständige Meldung