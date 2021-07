Umweltamt rechnet in Flüssen mit Anstieg der Pegelstände

13.07.2021 ( vor 5 Tagen )

Das Hessische Umweltamt rechnet in den kommenden Tagen mit einem Anstieg der Pegelstände an Flüssen. Am östlichen Rand von Hessen ist aufgrund von starken Niederschlägen noch am Dienstag mit erhöhten Wasserständen zu rechnen, wie die Behörde mit Sitz in Wiesbaden am Dienstagmorgen mitteilte. Vor all