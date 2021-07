13.07.2021 ( vor 20 Stunden )

Jetzt geht es in den Weltraum: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ein neues Kommando der Bundeswehr vorgestellt. Das sogenannte Weltraumkommando hat eine besondere Aufgabe. Deutschland wird nun auch im Weltraum verteidigt: Dazu stellte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Dienstag in Uedem (Nordrhein-Westfalen) ein Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst . ...