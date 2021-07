14.07.2021 ( vor 8 Stunden )



Der coronabedingte Steuereinbruch ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr geringer ausgefallen als befürchtet, weshalb das Land sich weniger stark verschulden muss. Das Volumen des Landeshaushalts lag 2020 bei 40, 8 Milliarden, wie das Finanzministerium in Hannover bei der Vorlage des Jahresabschlus