Nach Anschlag: Journalist Peter de Vries ist tot

Der Fall erregte weit über die Niederlande hinaus Aufsehen: Nun ist der Kriminalreporter Peter de Vries verstorben. Er wurde vor einem Fernsehstudio in Amsterdam vergangene Woche niedergeschossen. Der niederländische Kriminalreporter Peter De Vries ist an seinen schweren Verletzungen nach einem Anschlag gestorben. Das teilte seine Familie am Donnerstag in Amsterdam mit. "Peter hat bis zuletzt g...