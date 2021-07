Quelle: DPA - vor 6 Stunden



Urteil: Kopftuchverbot am Arbeitsplatz kann rechtens sein 01:00 Luxemburg, 15.07.21: Der Europäische Gerichtshof hat die Rechte von Arbeitgebern gestärkt, die muslimischen Mitarbeiterinnen das Tragen von Kopftüchern verbieten. Die zuständigen Richter entschieden am Donnerstag vor dem Hintergrund von zwei Streitfällen in Deutschland, dass ein Kopftuchverbot...