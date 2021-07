17.07.2021 ( vor 9 Stunden )

Wenn der Bundespräsident im Urlaub ist, übernimmt die Nummer zwei im Staate, so will es das Grundgesetz. Bis 6. August hat Bundesratspräsident Rainer Haseloff jetzt beide Ämter inne. Sachsen -Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat am Samstag vorübergehend die Befugnisse von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernommen. Haseloff, der derzeit Bundesratspräsident ist, übernehme...