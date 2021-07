Flutkatastrophe in Deutschland - Steinmeier in Erftstadt: "Ihr Schicksal bricht uns das Herz" (dpa) - Trost vom Staatsoberhaupt: Bei seinem Besuch im Hochwasser-Hotspot Erftstadt in Nordrhein-Westfalen hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier...

t-online.de vor 6 Stunden - Welt