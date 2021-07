20.07.2021 ( vor 2 Tagen )



Böllerschüsse im Innenhof des Klosters Mengkofen in Niederbayern haben einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. In der Nacht zu Dienstag seien die Einsatzkräfte über mutmaßliche Schüsse auf dem Gelände des Klosters informiert worden, teilte die Polizei mit. Weil zunächst unklar war, was dahinter ste Böllerschüsse im Innenhof des Klosters Mengkofen in Niederbayern haben einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. In der Nacht zu Dienstag seien die Einsatzkräfte über mutmaßliche Schüsse auf dem Gelände des Klosters informiert worden, teilte die Polizei mit. Weil zunächst unklar war, was dahinter ste 👓 Vollständige Meldung