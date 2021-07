22.07.2021 ( vor 5 Stunden )

Kurz vor den Ferien hat der Landtag einen Forderungskatalog beschlossen, um die Digitalisierung der Thüringer Schulen voranzubringen. Der Antrag , der in seltener Einigkeit am Donnerstag in Erfurt von fünf der sechs Fraktionen gestellt wurde, sieht unter anderem Leih-Laptops oder -Tablets für alle Sc