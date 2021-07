Alter Franke CSU will Steuern für regionale Lebensmittel senken https://t.co/S9u50eS2Xk via @tonline vor 29 Minuten Passauer Neue Presse Kreise: CSU will nach der Wahl Steuern für regionale Lebensmittel senken https://t.co/wMNLLyGoTO vor 5 Stunden 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Parteien: Kreise: CSU will Steuern für regionale Lebensmittel senken » https://t.co/ubt2KCCbM5 vor 6 Stunden FinanzNachrichten.de Kreise: CSU will nach Wahl Steuern für regionale Lebensmittel senken https://t.co/7veWIzql3d vor 6 Stunden