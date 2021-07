23.07.2021 ( vor 8 Stunden )



15 Minuten an der frischen Luft, Fiebermessen und Flughafen-Checks. Mitarbeiter, die mich am Bus abfangen. Das Leben als 15 Minuten an der frischen Luft, Fiebermessen und Flughafen-Checks. Mitarbeiter, die mich am Bus abfangen. Das Leben als Olympia Reporterin habe ich mir anders vorgestellt. Ein "Erlebnisbericht" aus Tokio. Tokio, Japan : Es ist 20.05 Uhr. Ich laufe hektisch durch einen kleinen Supermarkt und schnappe 👓 Vollständige Meldung