23.07.2021 ( vor 1 Woche )



Nach der Flutkatastrophe sind auch in Hagen die Aufräumarbeiten in vollen Gange. Nun warnt die Stadt aber vor dem Hochwasser-Schlamm. Denn er kann Krankheitserreger enthalten. Beim Aufräumen der Hochwasser-Schäden sollten Helfer unbedingt wasserabweisende Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Der zu Nach der Flutkatastrophe sind auch in Hagen die Aufräumarbeiten in vollen Gange. Nun warnt die Stadt aber vor dem Hochwasser-Schlamm. Denn er kann Krankheitserreger enthalten. Beim Aufräumen der Hochwasser-Schäden sollten Helfer unbedingt wasserabweisende Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Der zu 👓 Vollständige Meldung