26.07.2021 ( vor 4 Stunden )



Die neue Woche startet in Hessen mit einem Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Gewittern. Der Montag beginnt zunächst heiter und sonnig. Am Nachmittag kann es erneut punktuellen Starkregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Eine genaue Lokalisierung der Schwerpunkte könne