26.07.2021 ( vor 2 Stunden )



Drei neue Covid-Fälle meldet die Stadt am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg bleibt laut RKI auf 19,2. Die Corona-Zahlen im Überblick.