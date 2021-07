Starkregen führt zu Überflutungen in Travemünde

26.07.2021 ( vor 17 Stunden )

Das Wetter über Schleswig-Holstein und Hamburg brodelt. Auch am Montag zogen einzelne Starkregenfälle über das Land. In Travemünde rückte die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor Regenmengen von örtlich bis zu 50 Litern je Quadratmeter gewarnt. Anders als am