27.07.2021 ( vor 13 Stunden )

Die Lage in Tunesien bleibt nach der Entmachtung der Regierung angespannt. Auch international zeigen sich viele Beobachter besorgt. US-Außenminister Blinken richtete einen dringenden Appell an Präsident Saïed. Nach der Entmachtung der tunesischen Regierung durch Präsident Kaïs Saïed wächst international die Sorge um die Demokratie in dem nordafrikanischen Land. US-Außenminister Antony Blinken...