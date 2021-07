Quelle: Spot on News STUDIO - vor 8 Stunden



Nach kontroversem Auftritt in Berlin: Konzert von Nena wurde abgesagt 01:25 Nach dem kontroversen Auftritt der Sängerin Nena in Berlin, zieht ein Veranstalter nun Konsequenzen. Ihr geplantes Konzert in Wetzlar wurde abgesagt.