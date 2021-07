28.07.2021 ( vor 6 Stunden )



Der Autor und Ex-Politiker Thilo Sarrazin will seinen Rauswurf aus der SPD nun doch nicht vor Gericht anfechten. Er habe sich die Frage gestellt, ob er als junger Mann in die heutige SPD eingetreten wäre, sagte Sarrazin am Mittwoch in Berlin. "Die Antwort ist ein klares und eindeutiges Nein." Darum