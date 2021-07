30.07.2021 ( vor 2 Stunden )



Zwischenfall im All: Ein russisches Labor-Modul dockt planmäßig an die ISS an. Doch dann zündet ein Triebwerk und dreht die Raumstation. Der Vorfall hat Konsequenzen. Russlands neues Labor-Modul "Nauka" hat nach dem Andocken an die Internationale Raumstation (ISS) für einen Schockmoment gesorgt. Nachdem das Modul am Donnerstag zunächst wie geplant an der ISS angedockt hatte, zündeten seine Trie... 👓 Vollständige Meldung