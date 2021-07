München (dpa) - Der ADAC erwartet am kommenden Wochenende überall in Deutschland Staus auf den Autobahnen. Grund dafür sei, dass dann mit Bayern und...

Corona-News: Polizei löst bundesweit Partys mit teils Tausenden Teilnehmern auf Die Polizei ist in der Nacht zu Sonntag in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin ausgerückt, um große Partys aufzulösen. In einigen Fällen leisteten...

t-online.de vor 6 Tagen - Welt