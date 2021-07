31.07.2021 ( vor 3 Stunden )

Bramberg (dpa) - Hertha BSC hat die Testspielserie vor der neuen Saison ungeschlagen abgeschlossen. Der Berliner Fußball-Bundesligist gewann zum Abschluss des Trainingscamps in Österreich gegen den türkischen Erstligisten Gaziantep FK mit 3:0 (2:0). In der 57. Minute wurde die Partie wegen eines her