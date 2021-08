01.08.2021 ( vor 7 Stunden )



Die Berliner Polizei hält angesichts mehrerer Proteste in der Hauptstadt auch Die Berliner Polizei hält angesichts mehrerer Proteste in der Hauptstadt auch Wasserwerfer bereit. "Mehrere Wasserwerfer machen sich jetzt auf in Richtung Innenstadt", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagnachmittag. Es seien mehrere Tausend Menschen im Stadtgebiet unterwegs, derzeit versammelten 👓 Vollständige Meldung