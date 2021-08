Hans Weiler RT @BQ56168714: "Streit in Flüchtlingsunterkunft" Dulsberg: 21-Jähriger lebensgefährlich mit Messer verletzt UNERTRÄGLICHE ZUSTÄNDE IN DIE… vor 1 Stunde Vadder of Invention RT @BQ56168714: "Streit in Flüchtlingsunterkunft" Dulsberg: 21-Jähriger lebensgefährlich mit Messer verletzt UNERTRÄGLICHE ZUSTÄNDE IN DIE… vor 2 Stunden 𝗕.𝗤. "Streit in Flüchtlingsunterkunft" Dulsberg: 21-Jähriger lebensgefährlich mit Messer verletzt UNERTRÄGLICHE ZUSTÄND… https://t.co/R15iAPfVdm vor 2 Stunden Gnutiez https://t.co/qtE9KxpT0G zeitonline hat eine Headline geändert. Kriminalität: Messerangriff an S-Bahnhof in Hambur… https://t.co/gNzxMDxLt0 vor 3 Stunden Hamburger Abendblatt 21-Jähriger lebensgefährlich mit Messer verletzt https://t.co/eDTlkjfR3W https://t.co/HUb6Wi8uo4 vor 4 Stunden ⱫɆ₵ØⱤɎ6569 RT @Einzelfallinfos: #Magdeburg: Versuchter Totschlag: Asylheimbewohner sticht vor der Unterkunft auf einen Mitbewohner mit einem Messer ei… vor 1 Tag