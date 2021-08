02.08.2021 ( vor 15 Stunden )

Wilhelmshaven (dpa) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Fregatte "Bayern" auf eine politisch sensible Fahrt in den Indischen und Pazifischen Ozean verabschiedet. Auf die 232 Soldatinnen und Soldaten an Bord wartet eine siebenmonatige Übungsreise im Seegebiet zwischen d