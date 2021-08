04.08.2021 ( vor 3 Stunden )



Ein 33-jähriger Mann soll einem Polizisten bei einer Kontrolle ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Beamten am Dienstagabend zwei Männer an einer Schule in Rüsselsheim entdeckt. Als einer der Männer die Beamten sah, zertrat er demnach seinen Joint auf den B Ein 33-jähriger Mann soll einem Polizisten bei einer Kontrolle ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Beamten am Dienstagabend zwei Männer an einer Schule in Rüsselsheim entdeckt. Als einer der Männer die Beamten sah, zertrat er demnach seinen Joint auf den B 👓 Vollständige Meldung