Imanuel Roever🇮🇱🏳️‍🌈 „Der Abschiebungsflug wurde aufgrund einer Explosion in Kabul ausgesetzt, die Bundesregierung hält aber an Abschieb… https://t.co/ejhxDjICcC vor 4 Stunden Steph Kluck RT @RND_de: Auch nach dem kurzfristigen Stopp des Abschiebeflugs am Dienstagabend hält die Bundesregierung an den Abschiebungen nach #Afgha… vor 9 Stunden RND Auch nach dem kurzfristigen Stopp des Abschiebeflugs am Dienstagabend hält die Bundesregierung an den Abschiebungen… https://t.co/ID3CYn5rY6 vor 9 Stunden