06.08.2021 ( vor 3 Stunden )



In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 7, 0 In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 7, 0 Corona -Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Donnerstag hatte der Wert noch bei 6, 4 gelegen. Nur die Nachbarn Sachsen (6, 7) und Thüringen (6, 5) liegen darunter. 👓 Vollständige Meldung