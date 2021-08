Quelle: SWYRL - vor 1 Woche



Neuer Versuch: Mit diesem Game will Amazon "World of Warcraft" verdrängen 01:45 Das ambitionierte Online-Spieleprojekt "Crucible" kam trotz zahlreicher Anpassungen nie bei der Community an. Nun wagt Amazon einen neuen Anlauf im Games-Bereich: "New World" soll der etablierten Konkurrenz "World of Warcraft" und Co. Paroli bieten. Die Resonanz auf Steam ist ernorm.