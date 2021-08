09.08.2021 ( vor 2 Stunden )

Die Zahl der Corona -Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist zum Wochenstart zunächst nicht weiter gestiegen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Montag (Stand: 16.00 Uhr) wie schon tags zuvor 17, 3, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Samstag hatte der Wert noch bei 17, 0