Ein betrunkener Autofahrer hat in Hamburg-Lohbrügge einen 23 Jahre alten Pizzaboten angefahren und lebensgefährlich verletzt. Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge wollte der Pizzabote am Donnerstagabend in seinen Wagen einsteigen, als er von dem Auto erfasst wurde. Der Aufprall war demnach so