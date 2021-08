11.08.2021 ( vor 6 Stunden )



Ex-Profi Gartmann trainiert die Bundesliga-Juniorinnen des TSV Schwaben Augsburg. Am Samstag starten sie, wie auch sein Ex-Verein, der FCA, gegen Hoffenheim in die Saison. 👓 Vollständige Meldung