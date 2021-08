Zahl der Neuinfektionen steigt Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt wieder deutlich schneller: Am Dienstag wurden für den Vortag laut Agentur für Gesundheit und...

ORF.at vor 2 Tagen - Welt





Pandemie: 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Stormarn Corona-Inzidenzwert steigt am Dienstag in Stormarn auf 39,3. Gesundheitsamt des Kreises registriert 22 Neuinfektionen mit dem Virus.

abendblatt.de vor 3 Tagen - Top