Quelle: DPA - vor 26 Minuten



Briefwahl startet: Das müssen Sie wissen 01:49 Berlin, 16.08.21: Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl kann die Briefwahl in Deutschland beginnen. Praktisch funktioniert das Ganze so: Wer kann per Briefwahl abstimmen? Grundsätzlich alle Wahlberechtigten, und zwar auch ohne Vorliegen eines besonderen Grundes. Wie kommt man an die...