Wahlkampf am Tesla-Werk - Elon Musk erneut in Brandenburg – auch Laschet plant Besuch in Grünheide

Überraschender Besuch in Brandenburg: Tech-Milliardär Elon Musk ist am Mittwoch in der Hauptstadtregion gelandet. Am Abend traf sich der Tesla-Chef mit der...

Focus Online vor 2 Tagen - Politik